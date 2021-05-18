Псаки: мировому сообществу решать, совершают ли Израиль и Палестина военные преступления

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что вопрос о том, следует ли проводить расследование возможных военных преступлений израильтян и палестинцев в ходе их нынешнего витка противостояния, должно решать международное сообщество. Об этом сообщила во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это решение должно вместе принимать международное сообщество", - заявила официальный представитель американского лидера. У нее поинтересовались, должно ли быть установлено, имеют место или нет военные преступления во время текущего резкого обострения напряженности в зоне ближневосточного конфликта, а также привлечение виновных к ответственности.

"Я бы сказала, что наша [Соединенных Штатов] цель заключается сейчас в том, чтобы положить конец текущему конфликту. На этом мы [американские власти] концентрируем внимание", - отметила Псаки.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, имеются сотни раненых. Палестинская сторона сообщает о более чем 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.