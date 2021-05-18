Власти США не считают худший сценарий развития событий в Афганистане неизбежным

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане после вывода американских войск не обязательно станет развиваться по худшему сценарию, США надеются на установление мира и безопасности в стране. Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Что об этом думают в самой республике?

CША уходят из Афганистана. Что об этом думают в самой республике?

По его словам, Вашингтон понимает, что вывод американских войск ставит под угрозу тех афганцев, которые сотрудничали с силами США, поэтому рассматриваются различные варианты обеспечения их безопасности. "В то же время мы не должны предполагать, что самый худший сценарий развития событий неизбежен. Нашей целью должен быть Афганистан, в котором весь его народ может жить в мире и безопасности", - считает Халилзад.

Он подчеркнул, что в случае если движение "Талибан" (деятельность в России запрещена) попытается "военным путем прийти к власти", оно "столкнется с изоляцией, противодействием на региональном и международном уровне и санкциями". Кроме того, США и их союзники продолжат поддерживать силы безопасности Афганистана.

Спецпредставитель отметил, что "вывод войск пока что проходит без серьезных инцидентов", и в Вашингтоне рассчитывают, что эта тенденция сохранится. "Тем не менее мы готовы ответить силой", - добавил Халилзад.

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.