ВС Израиля нанесли за сутки 120 ударов по целям в Газе

ТАСС, 18 мая. Армия обороны Израиля за последние 24 часа нанесла 120 ударов по различным целям в секторе Газа, в том числе по десяти пусковым установкам палестинских радикалов. Об этом заявил во вторник официальный представитель израильской армии бригадный генерал Хидай Зильберман, слова которого приводит газета The Times of Israel.
По утверждению Зильбермана, "несколько ударов были нанесены по престижному району Эр-Рималь в Газе, где проживают многие лидеры [контролирующего сектор радикального палестинского движения] ХАМАС". Он также отметил, что израильские ВС готовятся нанести удары "по новым объектам" предстоящей ночью.
Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 237 человек, в том числе 213 - в секторе Газа, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек. Число раненых превысило 6 тыс. человек.