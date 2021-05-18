ВС Израиля нанесли за сутки 120 ударов по целям в Газе

ТАСС, 18 мая. Армия обороны Израиля за последние 24 часа нанесла 120 ударов по различным целям в секторе Газа, в том числе по десяти пусковым установкам палестинских радикалов. Об этом заявил во вторник официальный представитель израильской армии бригадный генерал Хидай Зильберман, слова которого приводит газета The Times of Israel .

По утверждению Зильбермана, "несколько ударов были нанесены по престижному району Эр-Рималь в Газе, где проживают многие лидеры [контролирующего сектор радикального палестинского движения] ХАМАС". Он также отметил, что израильские ВС готовятся нанести удары "по новым объектам" предстоящей ночью.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 237 человек, в том числе 213 - в секторе Газа, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек. Число раненых превысило 6 тыс. человек.