СМИ: министр обороны Израиля передал коллеге из США секретную информацию о ХАМАС

ТАСС, 18 мая. Министр обороны Израиля Бени Ганц передал своему американскому коллеге Ллойду Остину секретную информацию о разведывательном подразделении движения ХАМАС. Как сообщил во вторник Channel 12 , именно это подразделение располагалось в здании, где также находились офисы иностранных журналистов.

15 мая израильские военные уничтожили в секторе Газа здание, где располагались офисы нескольких международных СМИ, в том числе агентства Associated Press. Оно стало четвертой высоткой, разрушенной в результате ударов по территории прибрежного анклава. По утверждению израильской армии, в здании находилось военное оборудование ХАМАС, а офисы СМИ использовались этим радикальным движением в качестве живого щита. Гражданские лица и журналисты были заблаговременно предупреждены об атаке.

Во вторник Остин в ходе телефонного разговора с Ганцем подтвердил поддержку права еврейского государства на самооборону в ходе конфликта с палестинскими группировками.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает более чем о 200 погибших и почти 6 тыс. раненых.