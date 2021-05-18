В ЛНР считают, что деструктивная позиция Киева препятствует обеспечению мира в Донбассе

ЛУГАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Представители Киева блокируют согласование механизма контроля за перемирием, необходимого для обеспечения режима прекращения огня в Донбассе. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь по итогам заседания подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Поспособствовать деэскалации ситуации могло бы принятие согласованного проекта по восстановлению работы координационного механизма, который обсуждается уже не одно заседание. К сожалению, Украина продолжила демонстрировать полное нежелание работать над таким практическим документом. Вместо конкретных предложений по усовершенствованию координационного механизма Киев три часа пытался всячески размыть содержание проекта, подменяя стороны конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале делегации ЛНР в контактной группе.

Ковшарь пояснила, что Киев блокирует согласование координационного механизма, отказываясь от прямого взаимодействия с республиками Донбасса в рамках Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), даже несмотря на то, что это предусмотрено дополнительными мерами по контролю за перемирием, действующими с июля прошлого года.

Представитель Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности контактной группы Алексей Никоноров добавил, что Киев во избежание прямого взаимодействия с республиками Донбасса пытается втянуть в механизм представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. "Украинская сторона отказывается от предложенных нами вариантов верификации, не предлагая при этом своих. Вместо этого представители Киева продолжают настойчиво втягивать СММ ОБСЕ во все процессы и механизмы взаимодействия сторон, размывая суть документа и ответственность сторон", - отметил он.

В ходе заседания подгруппы по безопасности представители ДНР и ЛНР сообщили, что ситуация на линии соприкосновения продолжает усугубляться. Факт возрастающей эскалации был подтвержден координатором СММ ОБСЕ.

Как сообщили в делегации ЛНР, риторика украинской делегации сводилась к блокировке конструктивного обсуждения любых вопросов и на заседании экономической подгруппы. Представители Киева также отвергали любые инициативы республик Донбасса, при этом отказываясь предоставить свои предложения. Таким образом, встречи участников экономической подгруппы и подгруппы по безопасности, как и прошедшие во вторник заседания политической и гуманитарных рабочих групп, завершились безрезультатно. Заседание контактной группы пройдет в среду, 19 мая.

Дополнительные меры

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы. Эти меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.

В апреле в беседе с журналистами замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак отметил, что договоренностями от 22 июля 2020 года были согласованы дополнительные меры для прекращения огня, ключевым элементом которых стало взаимодействие сторон конфликта на площадке СЦКК. По его словам, речь шла именно о прямом взаимодействии представителей ВСУ и Народной милиции Донбасса для максимально быстрого реагирования на нарушения режима прекращения огня, их верификации и эффективного предотвращения перестрелок. При этом Козак особо отметил, что Украина подписалась под этими договоренностями, но с тех пор всячески уклоняется от их исполнения.