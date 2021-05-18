Число погибших в стычках с полицией Израиля на Западном берегу палестинцев возросло до 4

КАИР, 18 мая. /ТАСС/. Число палестинцев, погибших в стычках с израильскими сотрудниками правопорядка во вторник на Западном берегу реки Иордан, возросло до четырех. Об этом сообщило агентство WAFA со ссылкой на палестинский Минздрав.

"В результате огнестрельного ранения в голову на западе Рамаллы умер еще один человек", - приводит слова представителя ведомства агентство. Ранее от смертельных ран после применения оружия израильскими силовиками умерли два человека в Рамалле, еще один - в Хевроне.

По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками полиции Израиля в разных городах Западного берега пострадали в общей сложности уже более 100 палестинцев, получивших отравления слезоточивым газом, а также раны от резиновых пуль.

Акты насилия практически повсеместно сопровождают всеобщую забастовку и марши с осуждением агрессии Израиля, которые проходят во вторник на всех палестинских территориях в границах до войны 1948 года. На призывы движений ФАТХ и ХАМАС, а также других организаций откликнулись тысячи палестинцев, которые вышли на "День гнева" в секторе Газа, городах Западного берега реки Иордан, Восточном Иерусалиме, а также лагерях палестинских беженцев на оккупированных Голанских высотах и в Ливане. Наиболее напряженная обстановка сохраняется у северного въезда в город Эль-Бира.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превышает 230 человек, в том числе 213 - в секторе Газа, включая более 60 детей и 36 женщин. Число раненых превысило 6 тыс. человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.