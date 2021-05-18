Участники акции в поддержку Палестины перекрыли Вторую авеню в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Сотни демонстрантов идут маршем по одной из центральных улиц Нью-Йорка - Второй авеню в поддержку Палестины. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Демонстранты с палестинскими флагами, собравшиеся до этого у постпредства Израиля при ООН в центре города, начали шествие на север мегаполиса, полностью блокировав движение по проезжей части. Обстановка на митинге спокойная, сотрудники правопорядка сопровождают акцию, однако не препятствуют действиям манифестантов, которые скандируют "Палестина будет свободной".

Акции в поддержку Палестины в настоящее время проходят в Нью-Йорке почти ежедневно и собирают сотни человек. Из-за массовых шествий демонстрантов полиции на прошлой неделе пришлось на некоторое время перекрывать несколько улиц на Манхэттене, после чего участники акции полностью заняли одну из главных площадей города - Таймс-сквер. В Нью-Йорке с начала эскалации палестино-израильского конфликта можно все чаще видеть водителей с закрепленными на автомобилях палестинскими флагами.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 230.