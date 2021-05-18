Reuters: постпред США при ООН заявила о поддержке прекращения огня в Израиле и Газе

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на проходившем во вторник закрытом заседании Совета Безопасности ООН о поддержке прекращения огня в Израиле и Газе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в ООН.

"Наше внимание было и будет по-прежнему сосредоточено на интенсивном дипломатическом взаимодействии, направленном на то, чтобы положить конец этому насилию", - заявила Томас-Гринфилд. "Президент Байден высказался в поддержку прекращения огня", - добавила она.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 230.