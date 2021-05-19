Полиция не дала участникам шествия за Палестину пройти к штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Несколько десятков сотрудников полиции, в том числе в специальном оснащении для борьбы с беспорядками, заблокировали во вторник маршрут шествия в поддержку Палестины, двое человек задержаны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Пройдя несколько кварталов в сторону Таймс-сквер, участники шествия развернулись и направились к зданию ООН. По пути они жгли файеры, в одном месте забросали здание пустыми пластиковыми бутылками. Однако полиция до этого не вмешивалась в ситуацию.

Уже рядом со зданием ООН к месту акции прибыли полицейские на мотоциклах. Сотрудники полиции стали оттеснять протестующих с некоторых улиц. Несколько человек попытались пройти на другую сторону оцепления, двое из них были задержаны. Полиция потребовала от протестующих покинуть проезжую часть, хотя раньше позволяла им оставаться на ней. Чтобы избежать дальнейшей конфронтации, участники акции двинулись по Первой авеню на юг от здания ООН.

Совет Безопасности ООН за последние две недели четыре раза обсуждал ситуацию вокруг сектора Газа, однако не смог выработать единой позиции по этому вопросу.

Акции в поддержку Палестины проходят в Нью-Йорке почти ежедневно и собирают сотни человек. Из-за массовых шествий демонстрантов полиции на прошлой неделе пришлось на некоторое время перекрывать несколько улиц на Манхэттене, после чего участники акции полностью заняли одну из главных площадей города - Таймс-сквер. В Нью-Йорке с начала эскалации палестино-израильского конфликта можно все чаще видеть водителей с закрепленными на автомобилях палестинскими флагами.