Сотни людей собрались у посольства Израиля в США, требуя прекратить боевые действия

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Сотни людей собрались во вторник у посольства Израиля в Вашингтоне с требованием прекратить операцию против палестинских радикалов.

Митингующие заявляли об осуждении действий Израиля, политику которого по отношению к Палестине они называют несправедливой. Протестующие скандировали: "Свободу Палестине!" Некоторые из выступавших подвергли критике действия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других политических деятелей еврейского государства.

Протестующие также выступили против решения вашингтонской администрации, которая, как сообщила газета The Washington Post, одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму $735 млн. "Налоги американских граждан идут на убийство палестинских детей", - выкрикивали митингующие, многие из которых пришли с палестинскими флагами.

У израильского посольства в американской столице обычно дежурят несколько патрульных машин полиции. В этот раз их было более десятка. Стражи порядка следили за безопасностью, митингующие не провоцировали их.

В субботу сотни протестовавших против операции Израиля американцев прошли по Национальному моллу - центральному бульвару столицы, где расположены Капитолий, а также главные музеи и исторические монументы Вашингтона. Они также проводили митинги у израильского посольства. За последние дни сразу в нескольких крупных городах США прошли митинги против проводимой Израилем операции. Американцы выходили на улицы Атланты, Бостона, Далласа, Детройта, Нового Орлеана, Нью-Йорка, Сан-Диего, Чикаго и других городов.