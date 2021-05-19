Американский эсминец проследовал через Тайваньский пролив

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 мая. /ТАСС/. Американский ракетный эсминец во вторник совершил проход через Тайваньский пролив, разделяющий материковый Китай и остров Тайвань. Об этом сообщило в среду оборонное ведомство в Тайбэе.

По его данным, корабль проследовал в южном направлении. Тайваньские военные "полностью контролировали обстановку" во время прохода в прилегающей морской акватории и воздушном пространстве", которая "была нормальной", говорится в публикации.

Пресс-служба 7-го флота США подтвердила данную информацию, уточнив, что речь идет о ракетном эсминце USS Curtis Wilbur класса Arleigh Burke. Отмечается, что он проследовал через Тайваньский пролив "в соответствии с международным правом", что "демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону". "Американские военные будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом", - подчеркивается в заявлении.

Как отмечают наблюдатели, в последние месяцы участились случаи появления американских кораблей в проливе. Подобные шаги создают риск усиления напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Власти материкового Китая считают Тайвань неотделимой частью своей территории и с настороженностью воспринимают любое американское военное присутствие в регионе. Как сообщил в среду официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Чуньхуэй, Китай выразил решительный протест США в связи с проходом американского эсминца через Тайваньский пролив. "Действия американской стороны подают ложные сигналы силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня, создают преднамеренные помехи и дестабилизируют обстановку в регионе, подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы выступаем решительно против этого", - указал Чжан Чуньхуэй.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты на материке.