Китай выразил протест США из-за прохода американского эсминца через Тайваньский пролив

ПЕКИН, 19 мая. /ТАСС/. Китай выразил решительный протест США в связи с проходом американского эсминца через Тайваньский пролив. Об этом в среду заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Чуньхуэй.

"18 мая американский эсминец USS Curtis Wilbur прошел через Тайваньский пролив", - приводятся его слова в заявлении, размещенном в аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в социальной сети Weibo.

"Действия американской стороны подают ложные сигналы силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня, создают преднамеренные помехи и дестабилизируют обстановку в регионе, подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы выступаем решительно против этого", - указал Чжан Чуньхуэй.

В документе подчеркивается, что Восточная зона боевого командования НОАК на протяжении всего времени сопровождала эсминец США, приняла меры предосторожности и была готова ответить на любую угрозу или провокацию.