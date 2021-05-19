Участники акции в поддержку Палестины в Нью-Йорке разблокировали Третью авеню

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Участники митинга в поддержку Палестины завершили акцию и разблокировали Третью авеню в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Собравшиеся у 17-го полицейского участка требовали освобождения участников акции, задержанных ранее, угрожая в обратном случае надолго парализовать движение по авеню. Примерно через два часа представители протестующих по итогам переговоров с органами правопорядка Нью-Йорка объявили, что четверо задержанных из числа несовершеннолетних отпущены домой, еще троих освободят из-под стражи до утра среды.

Основная часть митингующих стала расходиться, хотя отдельные активисты пытались настаивать на том, чтобы продолжать перекрывать движение до освобождения всех задержанных. Мусульмане из числа демонстрантов совершили намаз на Третьей авеню.

По сообщениям источников ТАСС, именно США блокируют принятие общего заявления Совета Безопасности ООН по ситуации в палестино-израильском конфликте.

Из-за массовых шествий демонстрантов полиции Нью-Йорка на прошлой неделе пришлось перекрывать несколько улиц на Манхэттене. После этого участники акций заняли одну из главных площадей города - Таймс-сквер.