Франция, Египет и Иордания договорились провести переговоры по Ближнему Востоку

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Главы Франции, Египта и Иордании договорились провести новые переговоры по Ближнему Востоку в ближайшие дни. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном в среду Елисейским дворцом.

Страны также призывают стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению огня.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон, король Иордании Абдалла II и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвали стороны немедленно договориться о прекращении огня", - отмечается в документе по итогам переговоров. "Они также решили работать с международными партнерами, в том числе в Совете Безопасности ООН, для достижения такого режима", - подчеркивается в заявлении.

Доступ гуманитарной помощи

Президент Франции Эмманюэль Макрон, король Иордании Абдалла II и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси потребовали обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи в секторе Газа.

"Главы государств призвали обеспечить полный и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи в секторе Газа", - отмечается в документе. "Вместе с партнерами и в координации с ООН они будут работать для обеспечения доставки необходимых партий гуманитарной помощи, чтобы облегчить ситуацию для населения Газы", - подчеркивается в заявлении.