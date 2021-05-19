Белый дом не стал комментировать содержание доклада Госдепа по "Северному потоку - 2"

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Белый дом отказался в среду комментировать содержание нового доклада Госдепартамента о проекте "Северный поток - 2" и целесообразности применения американскими властями санкций в отношении дополнительного числа его участников.

"Администрация [президента США Джо] Байдена ясно сигнализировала о том, что трубопровод "Северный поток - 2" является плохой сделкой. Речь идет о российском геополитическом проекте, который угрожает энергетической безопасности Европы, Украины, а также союзников и партнеров восточного фланга НАТО", - утверждала заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

"Не хочу забегать вперед доклада. Переадресую вас за деталями в Госдепартамент. В конечном счете это его доклад, и им его обсуждать", - добавила Жан-Пьер. Этот отчет американского внешнеполитического ведомства предназначен для Конгресса США. Во вторник новостной портал Axios сообщил, что администрация США отказалась вводить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2" - и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер среди прочего в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".