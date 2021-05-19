ДНР требует от Киева прекратить игнорирование обсуждения политических вопросов по Донбассу

"Для реального продвижения в работе над политическими вопросами и, в первую очередь, над Дорожной картой необходимы полноценные, официальные заседания соответствующей рабочей группы. Но Украина выбрала путь сознательного игнорирования любых наших предметных предложений, что четко и красноречиво указывает, кто же на самом деле ответственен за саботаж и низкую эффективность минского процесса", - заявили в министерстве иностранных дел ДНР. В МИД республики констатировали, что обсуждение политических вопросов в среду не привело к положительным итогам: украинская сторона продолжает саботировать все попытки ДНР наладить продуктивную деятельность на политическом треке, отмечается в Telegram-канале дипведомства.

"Вчера официальное заседание политической группы не состоялось потому, что представители Украины выразились об отказе проводить полноценные заседания рабочей группы до тех пор, пока республики не выйдут из состава участников переговоров в рабочей группе или же пока не войдут в состав делегации Российской Федерации. Интересно, что сегодня на заседании контактной группы господин [украинский вице-премьер по реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей] Резников попытался убедить нас в том, что ничего подобного его коллега господин [украинский представитель Александр] Мережко вчера на рабочей группе не озвучивал, что мы неправильно поняли его высказывания. В ответ мы просто привели ему факт, подтверждающий отказ Украины от полноценных заседаний: на вопрос координатора ОБСЕ о том, готовы ли участники переговоров возобновить полноценный формат встреч в рамках рабочей группы, ответ "да" прозвучал как от республик, так и от посредника в лице России. Украина же на этот вопрос не ответила", - заявили во внешнеполитическом ведомстве ДНР.

Как отметила глава МИД ДНР, представитель республики на минских переговорах Наталья Никонорова, в ДНР готовы согласиться с тем, что, "как пытался нас сегодня уверить господин Резников, мы превратно интерпретировали отказ украинской стороны возобновить полноценные заседания и приступить к диалогу с нами по согласованию Дорожной карты по урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями". "В таком случае воспринимаем подобные уверения украинских переговорщиков как признание необходимости и закрепление обязательства в ближайшее время наконец-то предоставить нам ответные комментарии к Дорожной карте, которые Киев уже более восьми месяцев не может нам направить", - подытожила она.