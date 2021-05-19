Франция не стала комментировать данные о новом проекте Киева по урегулированию в Донбассе

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Минские соглашения остаются основой для урегулирования кризиса на востоке Украины, обсуждения же в рамках "нормандского формата" носят закрытый характер. Так в МИД Франции отреагировали на просьбы журналистов прокомментировать публикации СМИ о передаче Киевом партнерам по "нормандской четверке" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) нового плана урегулированию конфликта в Донбассе.

"Мы не комментируем статьи в прессе, касающиеся содержания обменов, которые мы проводим в рамках "нормандского формата". Эти обсуждения носят конфиденциальный характер, что является важным условием для установления прочного доверия между сторонами", - заявил на брифинге в среду представитель внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Франция и Германия настаивают на продолжении работы в "нормандском формате" и полном выполнении условий минских соглашений. "Эти соглашения остаются основой, согласованной всеми сторонами для справедливого и прочного урегулирования конфликта в Донбассе", - констатировали в МИД Франции.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что делегация Киева передала партнерам по "нормандской четверке" новый проект так называемых кластеров для разработки плана урегулирования конфликта в Донбассе. Как отмечает издание, предложения Украины расходятся с позицией России и направлены на изменение условий минских соглашений.

Работа нормандского формата

Последняя встреча лидеров России, Франции, ФРГ и Украины прошла в Париже 9 декабря 2019 года. В числе неотложных мер тогда были названы всеобъемлющее прекращение огня, разведение сил и средств, обмен пленными в формате "всех на всех", достижение договоренности об открытии на линии соприкосновения новых пунктов пропуска.

Отдельный параграф коммюнике был посвящен политической части мирного урегулирования конфликта в Донбассе. В нем шла речь о необходимости закрепления на постоянной основе в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и включения в законодательство "формулы Штайнмайера" в том виде, который согласован "нормандской четверкой" и Контактной группой.

Большая часть договоренностей остается невыполненной. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что Москва будет настаивать на том, что для проведения нового саммита "четверки" должны быть выполнены хоть какие-то предыдущие договоренности.