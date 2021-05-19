Число жертв обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа возросло до 227

КАИР, 19 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 227 человек, включая 64 несовершеннолетних лица, погибли, еще 1 620 получили ранения в результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, продолжающихся с 10 мая. Об этом сообщил в среду Минздрав прибрежного анклава.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

"227 человек погибли, среди которых 64 несовершеннолетних, 38 женщин и 17 стариков, еще 1 620 человек получили ранения различной степени тяжести вследствие израильских обстрелов", - приводит газета Al-Quds заявление ведомства.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 3,5 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве.

Помимо этого, на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме продолжаются столкновения между палестинцами и полицией Израиля, в результате чего, по последним данным, погибли не менее 27 человек, включая четырех детей, еще порядка 6,2 тыс. арабов получили ранения.

В результате обстрелов городов еврейского государства радикалами из сектора Газа погибли не менее 12 израильтян.