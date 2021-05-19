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Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Чехии отправится в Израиль выразить поддержку стране в борьбе с терроризмом

В знак солидарности с Израилем флаги этой ближневосточной страны были подняты над Пражским градом, зданиями правительства, МИД, другими министерствами и ведомствами Чехии

ПРАГА, 19 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в четверг направится в Израиль выразить этой ближневосточной стране поддержку в борьбе с терроризмом. Об этом политик сообщил в среду в Twitter.

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"Завтра по личному приглашению израильского министра иностранных дел Габи Ашкенази я посещу Израиль, - отметил Кулганек. - Этим визитом я хочу, прежде всего, в эти тяжелые [для Израиля] дни выразить поддержку нашему союзнику. Израиль имеет полное право защищать своих граждан от жестокого террора".

В знак солидарности с Израилем флаги этой ближневосточной страны в эти дни подняты над Пражским градом, зданиями правительства, МИД, другими министерствами и ведомствами Чехии.

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ПалестинаЧехияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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