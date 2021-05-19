Эрдоган заявил, что Нетаньяху никогда не будет другом для Турции

АНКАРА, 19 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху никогда не был и не будет другом для Турции. Об этом заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи с представителями турецкой молодежи, трансляцию ведет телеканал ТРТ .

"Нетаньяху никогда не был нашим другом и никогда им не станет. Мы продолжим идти по нашему пути борьбы, которую мы вели против Нетаньяху до сегодняшнего момента", - подчеркнул турецкий президент.

Анкара с начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке очень резко критикует Израиль за его военную кампанию в секторе Газа и считает, что действия армии там являются преступными.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237, из них 217 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.