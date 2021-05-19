Эксперт считает, что расклад в палестино-израильском вопросе тупиковый

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Текущая ситуация в палестино-израильском вопросе остается тупиковой и в силу непримиримости позиций сторон не открывает перспективы взаимоприемлемого решения конфликта. Такое мнение высказал в среду в беседе с ТАСС председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Ситуация ужасная, тупиковая. Наверное, этот раунд как-то утихомирится и прекратится, но в целом это не может так просто прекратиться, потому что мы имеем дело с совокупностью проблем - это общемировые проблемы, это проблемы в израильском и палестинском обществах и так далее, - отметил эксперт. - Беда в том, что это тот конфликт, для которого придумать хорошее решение нельзя вообще".

В этой связи Быстрицкий указал, что текущий виток эскалации конфликта, отягощенный "большим количеством тяжелых моментов внутри противоборствующих сторон", сложнее преодолим и, даже если он в краткосрочной перспективе завершится, проблема никуда не исчезнет, поскольку ни Израиль, ни Палестина на фоне внутренней конъюнктуры не готовы проявить политическую волю и действовать решительно для снижения напряженности. "Израильтяне два года не могут сформировать правительство, это означает, что ни одна политическая сила не набирает больше 25% поддержки - не половины, а 25%, - даже устойчивой коалиции не возникает. Это говорит о безответственности элиты, - отметил аналитик. - В палестинском обществе [ситуация] немногим лучше. Там соревнуются довольно пожилой [президент Палестины Махмуд] Аббас и [контролирующее сектор Газа радикальное движение] ХАМАС. И это обострение, как ни странно, всем выгодно. Нетаньяху зарабатывает свои очки, палестинцы - свои".

Роль посредников

При этом, по словам эксперта, скорректировать вектор влияния главного союзника Израиля - США - на этом треке может еще не озвученная позиция американского вице-президента Камалы Харрис. "Пока она еще не высказывалась прямо на эту тему, но выскажется - я уверен", - подчеркнул собеседник агентства.

Помимо возможного изменения в текущем курсе на поддержку Израиля со стороны США, эксперт не исключил и наиболее негативного сценария для Иерусалима - коалицию мусульман. "Если вдруг мусульмане объединятся против Израиля - а это возможно - Иран, [шиитская организация] "Хезболлах" и ХАМАС, то для Израиля это будет страшное ужесточение", - заметил Быстрицкий.

В то же время эксперт указал, что для такого типа неразрешимых конфликтов важен сам факт многостороннего переговорного процесса, в частности, по линии ближневосточного "квартета" (Россия, США, ООН, Евросоюз). Он в силу своей регулярности, по словам Быстрицкого, позволяет странам уживаться в таких реалиях. "Сейчас ключа нет ни у кого. Теоретически, пока люди будут жить в сознании наций и религиозных идентичностей, такого рода конфликты неизбежны, - подчеркнул специалист. - Но здесь, как после яростной ссоры, наступает период затишья, ремиссии. Переговоры - очень важный элемент. Они просто не получаются, потому что они все делаются "вверхоглядно".

Обострение конфликта

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 3,5 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве

Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237, из них 217 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.