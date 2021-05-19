Прекращение огня между ХАМАС и Израилем может вступить в силу в течение суток

КАИР, 19 мая. /ТАСС/. Соглашение о прекращении огня между контролирующим сектор Газа движением ХАМАС и властями Израиля может быть достигнуто в течение 24 часов. Об этом заявил в среду исполнительный секретарь Центрального комитета движения ФАТХ Джибриль Раджуб.

"Усилия арабских стран во главе с Египтом [по координации] с другими сторонами увенчались успехом в виде проекта соглашения о прекращении огня, которое может вступить в силу в течение 24 часов", - подчеркнул представитель ФАТХ в интервью саудовскому телеканалу Asharq.

"Мы ожидаем, что текущие бои прекратятся в ближайшие часы", - добавил Раджуб. По его словам, нынешнее обострение конфликта "создало новую реальность и ситуация [вокруг ближневосточного урегулирования] не будет такой, как 10 дней назад".

Как сообщал в среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, высокопоставленная делегация из Египта посетила сегодня Рамаллу для обсуждения параметров будущего соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 250, из них 227 - в секторе Газа, включая более 60 детей и более 30 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.