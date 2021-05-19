В ЛНР заявили, что Киев пытается шантажировать республики Донбасса гуманитарными вопросами

ЛУГАНСК, 19 мая. /ТАСС/. Украинская делегация в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе прибегла к шантажу представителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по вопросу предоставления Киевом гарантий безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ объектов электроснабжения и водоснабжения вблизи линии соприкосновения. Об этом в среду заявила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.

"Украина перешла к откровенному шантажу. [Заместитель главы украинской делегации на минских переговорах Алексей] Резников заявил, что предоставит гарантии, если ЛНР подпишет план разминирования. При этом свой шантаж пытался преподнести как "условие восстановления доверия". Мы напомнили, что для восстановление доверия ЛНР уже сделала первый шаг - предоставила гарантии безопасности по всем заявкам Украины на проведение аналогичных работ. Но ответного шага от Киева не последовало <...>. Теперь становится понятно, почему: Киев осознанно блокировал предоставление гарантий, чтобы позже разменять свой неконструктив на видимость эдакого "стремления к мирному урегулированию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР по итогам заседания контактной группы.

Пресс-секретарь делегации ЛНР добавила, что проведение ремонтных работ не требовало бы дополнительных переговоров, если бы у Киева была политическая воля соблюдать режим прекращения огня и напрямую взаимодействовать с республиками Донбасса. "Киев же, отказывая в предоставлении дополнительных гарантий безопасности по политическим мотивам, идет на новое преступление, ограничивая доступ населения к воде и электроэнергии, что является прямым нарушением норм международного гуманитарного права", - подчеркнула Ковшарь.

Реакция делегации ДНР

Со своей стороны пресс-секретарь делегации ДНР на минских переговорах Владислав Московский сообщил, что представители Киева в обмен на предоставление ЛНР гарантий требовали дополнительных гарантий безопасности от ДНР для проведения ремонтных работ на Марьинской газораспределительной станции (ГРС), расположенной к западу от Донецка.

"Резников пытался использовать предоставление дополнительных гарантий безопасности с целью проведения ремонтно-восстановительных работ для восстановления водоснабжения в ЛНР для банального "размена". В обмен на согласование гарантий безопасности на ремонт гражданской инфраструктуры в ЛНР он, помимо прочего, требовал положительного решения ДНР по запросу о предоставлении дополнительных гарантий безопасности для ремонта Марьинской ГРС", - говорится в заявлении Московского, опубликованном в Telegram-канале делегации ДНР.

"Заместитель главы украинской делегации прямо заявил, что в качестве ответа они будут рассматривать исключительно положительное решение, а все остальное для них - это "околофилософские рассуждения". Такие заявления представителей Киева являются шантажом и ультиматумом. Шантаж состоит в том, что в зависимость поставлена возможность ЛНР снабжать свое население водой, а ультиматум в том, что любой ответ ДНР, кроме положительного, украинской стороной не будет рассматриваться", - добавил Московский.

Ранее в ЛНР сообщали, что Киев с конца февраля 2021 года прекратил предоставлять гарантии безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры, поврежденных в результате обстрелов со стороны киевских силовиков.