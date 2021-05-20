СМИ: Земан смог ознакомиться с отчетом по Врбетице лишь через 10 дней после получения

ПРАГА, 20 мая. /ТАСС/. Отчет Службы безопасности и информации Чехии (контрразведка) об инциденте во Врбетице, подготовленный для президента республики Милоша Земана, поступил в Пражский град 7 апреля, однако глава государства смог ознакомиться с ним только 17 апреля, причем лишь со слов премьер-министра республики Андрея Бабиша и первого вице-премьера, главы МВД Яна Гамачека. Об этом сообщило в среду сетевое издание Denikn .

По его сведениям, отчет контрразведки поступил в Пражский град, что было документально зафиксировано, как того требуют правила работы с секретными документами. Затем его направили в место, где президент знакомится с такими материалами, только в данном случае этого не произошло. Как утверждают источники Denikn, об этом отчете сотрудники президентской администрации Земану не доложили.

В итоге о содержании отчета контрразведки и выводах других чешских спецслужб Земан узнал от Бабиша и Гамачека. Они одновременно согласовали с президентом действия по отношению к России в связи со взрывами во Врбетице, в причастности к которым Чехия заподозрила российские спецслужбы, и заручились его поддержкой.

Земан и версии инцидента во Врбетице

25 апреля в телеобращении к народу Земан заявил, что в Чехии работают с двумя версиями инцидента во Врбетице: согласно одной из них, взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, согласно другой, вину за это несут агенты иностранных спецслужб. 16 мая он, сославшись в интервью радиостанции "Частота-1" на министра юстиции республики Марию Бенешову, сказал, что взрывы могли быть устроены с целью скрыть недостачу хранившихся там оружия и боеприпасов. Следствие, по его словам, расследует три версии причин произошедшего, включая недостачу.

Между тем глава Минюста в тот же день опровергла слова президента, заявив, что полиция работает только с версией о причастности к взрывам агентов ГРУ. Бабиш и Гамачек также отрицают наличие у следствия других версий.