Представитель ОБСЕ пожаловалась на регулярные атаки на БПЛА миссии в Донбассе

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Атаки на беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подрывают ее усилия по полноценному выполнению задач в Донбассе. Об этом в среду по итогам заседания контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины заявила специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.

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"Продолжающиеся ограничения свободного передвижения СММ ОБСЕ и атаки на ее беспилотные летательные аппараты отрицательно сказываются на реализации мандата миссии", - цитирует Грау пресс-служба ОБСЕ. Она также указала на "высокий уровень нарушений режима прекращения огня". "Также вызывает серьезную обеспокоенность учащение случаев использования тяжелых вооружений, размещенных в нарушение линии отвода. Кроме того, СММ зафиксировала нарушения режима прекращения огня вблизи и в границах участков разведения сил и средств", - продолжила спецпредставитель.

Соблюдение режима прекращения огня, отметила Грау, оказалось в центре внимания как подгруппы по безопасности, так и контактной группы. "Участники заседания вновь подтвердили приверженность режиму прекращения огня, однако разногласия о функционировании координационного механизма остаются неизменными", - констатировала представитель ОБСЕ.

Она пожаловалась, что "процедурные вопросы" вновь преобладали в работе политической подгруппы, мешая рассмотрению основной повестки. Гуманитарная подгруппа сосредоточилась на устранении препятствий для одновременного открытия новых пунктов пропуска в районе населенных пунктов Золотое и Счастье в Луганской области.

Говоря о работе экономической подгруппы, Грау сообщила, что в центре внимания оказалась поставка воды в неподконтрольные Киеву районы. "Обсуждались проблемы экологии, пенсионных выплат и восстановления экономических связей. В ходе встречи также затронута тема защиты собственности граждан Украины", - перечислила Грау.

В среду завершилась очередная встреча участников контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Следующее заседание назначено на 9 июня.