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Палестино-израильский конфликт

Россияне попросили оказать содействие в вывозе из сектора Газа

Посольство России в Израиле работает в тесном контакте с представительством при Палестинской национальной администрации, заявил посол Анатолий Викторов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) уже получают обращения российских граждан с просьбами посодействовать в их вывозе из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом рассказал посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"В адрес представительства РФ при ПНА, с которым наше посольство в Израиле работает в тесном контакте, уже поступают письменные и устные обращения российских граждан с просьбами об оказании содействия в их вывозе из зоны палестино-израильского конфликта (сектора Газа). В случае дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации, разумеется, совместно с нашими коллегами в Рамалле будем нашим гражданам помогать, как это было в прошлые периоды обострения конфликта", - рассказал Викторов.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 250, из них 227 - в секторе Газа, включая более 60 детей и более 30 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

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ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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