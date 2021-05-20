CNN: власти Нью-Йорка начали расследование в отношении финдиректора компании Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении финансового директора компании Trump Organization, принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом со ссылкой на источники сообщила в среду телекомпания CNN.

По ее данным, генеральная прокуратура штата, возглавляемая Летицией Джеймс, занимается проверкой налоговой отчетности финдиректора Trump Organization Аллена Вайссельберга. В то же время прокуратура округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) под руководством Сайруса Вэнса занимается расследованием его роли в компании Трампа, а также личными финансами Вайссельберга и его сына, который является сотрудником Trump Organization.

Как уточняет CNN, следователи намерены отыскать рычаги давления на финансового директора компании с тем, чтобы он начал сотрудничество с властями в расследовании, касающемся фирмы Трампа. При этом подчеркивается, что Вайссельбергу пока не предъявлены какие-либо обвинения.

Накануне Джеймс сообщила о том, что расследование в отношении Trump Organization, которое носило ранее исключительно административный характер, проводится теперь и в уголовном поле. Сам бывший президент назвал это продолжением "величайшей охоты на ведьм".

Генпрокурор штата Нью-Йорк в марте прошлого года начала расследование в отношении Trump Organization. Компанию подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Разбирательство было начато после того, как бывший юрист экс-президента США Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике. Схожее расследование проводит с 2019 года прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс.