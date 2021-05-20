СМИ: армия Израиля снизила интенсивность ударов по Газе

В течение минувшей ночи, отмечает портал, ЦАХАЛ снизил количество и интенсивность обстрелов инфраструктуры радикалов в анклаве, но не прекратил их полностью. Утром продолжились удары по системе тоннелей ХАМАС в Газе.

По информации портала, примерно с часа ночи и в течение почти восьми часов на территории Израиля не звучали сирены воздушной тревоги за исключением двух городов, Беэр-Шева и Кирьят-Малахи. Обстрелы возобновились только около получаса назад в южных районах страны в непосредственной близости от Газы. Это подтверждает и пресс-служба армии в Twitter.

Снижение активности Ynet связывает в том числе с сообщениями о возможных договоренностях о прекращении огня. Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американские и зарубежные источники, сообщила, что режим прекращения огня между контролирующим сектор Газа движением ХАМАС и властями Израиля может вступить в силу в пятницу. Ранее в среду исполнительный секретарь центрального комитета движения ФАТХ Джибриль Раджуб сообщил, что такое соглашение может быть достигнуто в течение 24 часов.

В то же время, власти Израиля в последние дни настойчиво заявляют, что намерены продолжать удары до полной нейтрализации угрозы и возвращения спокойствия, на что, вероятно, им может понадобиться еще несколько дней. На фоне продолжающейся эскалации, в четверг в ООН запланировано заседание Генассамблеи по Палестине и Израилю инициированное по письменному запросу Организации исламского сотрудничества, Алжира и Нигера.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 250, из них 227 - в секторе Газа, в том числе более 60 детей и свыше 30 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.