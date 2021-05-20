В Газе сообщили, что жертвами ударов Израиля за 10 дней стали 230 палестинцев

КАИР, 20 мая. /ТАСС/. Продолжающиеся уже 10 дней израильские удары по сектору Газа унесли жизни 230 палестинцев, свыше 1 700 получили ранения. Такие данные приводит в четверг информационный портал Donia Al-Watan со ссылкой на Минздрав прибрежного анклава.

"В результате продолжающейся агрессии в секторе погибли 230 человек, в том числе 65 детей, 39 женщин и 17 пожилых людей, - говорится в заявлении ведомства. - Еще 1 710 получили ранения различной степени тяжести".

Действующие в Газе группировки и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.