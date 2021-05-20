Зеленский видит риски для Украины в будущих переговорах Байдена и Путина

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит риски для Киева в будущих переговорах лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина и считает, что возможная отмена США санкций против газопровода "Северный поток - 2" стала бы личным поражением для Байдена.

"Есть ли риски, что какие-то темы они (лидеры РФ и США - прим. ТАСС) будут поднимать, несмотря на наши (Украины и США - прим. ТАСС) договоренности? Уверен, что такие риски есть", - сказал Зеленский на пресс-конференции в четверг. "Есть большой риск, что Россия может надавить на Соединенные Штаты или у них могут быть какие-то договоренности, и [Вашингтон решит] снять санкции с Северного потока", - считает он.

"Я считаю, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки, я считаю, что это будет личный проигрыш президента Байдена", - считает президент Украины. "Это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации", - добавил он.