Посол в РФ: Палестина готова к прекращению огня и прямым переговорам с Израилем

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Палестина выражает готовность к введению режима прекращения огня и прямым переговорам с Израилем. Об этом в четверг заявил ТАСС палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Конечно, - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы написали официальное заявление, подтвердили готовность к прекращению огня и выработке встречи под эгидой международного сообщества".

Посол отметил важную роль, которую играет Россия в выработке путей урегулирования арабо-израильского конфликта. Также он сообщил, что палестинская сторона активно взаимодействует с Москвой для вывоза из сектора Газа россиян, желающих покинуть регион. "Мы в постоянном контакте с представительством РФ в Палестине и делаем все, чтобы решить эту проблему", - добавил дипломат.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. По последним данным, с палестинской стороны погибли более 250 человек, с израильской - не менее 12.