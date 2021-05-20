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Палестино-израильский конфликт
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Посол в РФ: Палестина готова к прекращению огня и прямым переговорам с Израилем

Абдель Хафиз Нофаль отметил важную роль, которую играет Россия в выработке путей урегулирования конфликта

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Палестина выражает готовность к введению режима прекращения огня и прямым переговорам с Израилем. Об этом в четверг заявил ТАСС палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

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"Конечно, - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы написали официальное заявление, подтвердили готовность к прекращению огня и выработке встречи под эгидой международного сообщества".

Посол отметил важную роль, которую играет Россия в выработке путей урегулирования арабо-израильского конфликта. Также он сообщил, что палестинская сторона активно взаимодействует с Москвой для вывоза из сектора Газа россиян, желающих покинуть регион. "Мы в постоянном контакте с представительством РФ в Палестине и делаем все, чтобы решить эту проблему", - добавил дипломат.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. По последним данным, с палестинской стороны погибли более 250 человек, с израильской - не менее 12.

 

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ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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