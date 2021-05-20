Послы арабских стран поучаствовали в митинге на территории посольства Палестины в РФ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Послы и представители дипмиссий Бахрейна, Иордании, Йемена, Ливана, Марокко, Саудовской Аравии и Туниса в четверг приняли участие в митинге на территории посольства Палестины в Москве по случаю Ан-Накбы ("Дня катастрофы").

"Палестинский народ за все эти годы доказал, что не готов ни к каким сделкам по Палестине и Иерусалиму. Мы верим, что международное сообщество, которое ищет хоть минимальную справедливость для решения нашего вопроса, будет искать возможность для решения палестинского вопроса на основе резолюций ООН", - сказал посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль, выступая на митинге.

В мероприятии приняло участие более 100 человек. Многие из них были с флагами Палестины и плакатами с призывами "вернуть родину палестинским беженцам" и осуждением действия Израиля. Рядом с посольством и на окрестных улицах стояли полицейские автобусы, дежурили сотрудники правоохранительных органов. Палестинский посол призвал собравшихся не проводить акции за пределами территории диппредставительства.

Ан-Накба отмечается палестинцами ежегодно 15 мая, на следующий день после годовщины создания еврейского государства в 1948 году.