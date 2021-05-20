Полиция Армении начала задержания антиправительственных активистов в Ереване

ЕРЕВАН, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции Армении в четверг вечером начали задержания антиправительственных активистов, выступающих против намерений и. о. премьер-министра Никола Пашиняна подписать трехстороннее заявление с лидерами России и Азербайджана о создании комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Акцию протеста показывают в режиме реального времени местные новостные порталы.

В настоящий момент полиция установила кордоны, чтобы не допустить перекрытия центрального проспекта Баграмяна у здания парламента. Там собрались примерно 300 активистов, порядка 10 из них полиция задержала.

Ранее в четверг организаторы митинга в Ереване требовали обнародовать все пункты документа, который появился в местных СМИ. Позже Пашинян на специальном заседании парламента подтвердил подлинность нового трехстороннего заявления. Как отмечается в опубликованном проекте документа, до 31 мая Армения и Азербайджан формируют национальные делегации в рамках комиссии по вопросам делимитации границ, а РФ формирует делегацию для оказания им консультативной помощи.

Документом предусмотрено, что комиссия до 30 июня проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений и порядок работы, а также утвердит состав экспертных групп. В документе подчеркивается, что все вопросы будут решаться "исключительно политическим и дипломатическим путями".

Российская сторона официально пока не комментировала существование такого документа.

В Минобороны Армении 12 мая сообщили, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совбеза республики, на котором назвал произошедшие события посягательством на территорию страны. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Стороны несколько раз за эти дни проводили переговоры для урегулирования ситуации. Последний раунд прошел 16 мая при посредничестве России.