В Праге прошел митинг противников Земана и Бабиша

ПРАГА, 20 мая. /ТАСС/. Митинг противников президента Чехии Милоша Земана, недовольных его высказываниями по инциденту во Врбетице, и премьер-министра страны Андрея Бабиша, которого они обвиняют, в частности, в коррупции, прошел в четверг на Вацлавской площади в центре Праги.

Акция, собравшая, по данным полиции, около 5 тыс. человек, была организована гражданской инициативой "Миллион мгновений для демократии", тесно связанной с партиями праволиберальной парламентской оппозиции. Участники митинга пользовались медицинскими масками и старались соблюдать двухметровую дистанцию из-за пандемии. Над их головами развевались флаги Чехии и Евросоюза. В руках многие держали транспаранты и плакаты с надписями, оскорбительными для Земана, Бабиша и членов его правительства, а также властей РФ. Ораторы, среди которых находился сын одного из двух погибших при взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице, обвинили президента в предательстве родины, а Бабиша, кроме прочего, в сотрудничестве со спецслужбами политического режима, существовавшего в стране до ноября 1989 года.

Поводом для созыва митинга стал объявленный 14 мая генеральным прокурором Чехии Павелом Земаном, задействованным в расследовании инцидента во Врбетице, уход в отставку с этого поста из-за оказываемого на него давления министром юстиции страны Марией Бенешовой, которая ранее так же, как и глава государства, заявила о нескольких версиях следствия о взрывах. Собравшиеся на Вацлавской площади потребовали ее немедленного освобождения от должности главы Минюста. С этим требованием они намерены собраться 27 мая в других, кроме Праги, чешских городах, а если оно не будет удовлетворено, то 1 июня "Миллион мгновений для демократии" проведет в столице массовое шествие под девизом "За независимую юстицию".

"Миллион мгновений для демократии" 29 апреля также на Вацлавской площади организовала митинг противников главы государства. Полиция тогда сообщала о 10 тыс. участниках. В прошлые годы гражданская инициатива проводила массовые акции протеста в Праге с требованием отставки Бабиша с поста премьера. Крупнейшая из них собрала 250 тыс. участников. Активизацию деятельности данного объединения в последнее время политологи связывают с предстоящими в Чехии 8 и 9 октября парламентскими выборами и желанием его лидеров продвинуть среди избирателей интересы праволиберальных политических субъектов республики.

25 апреля в телеобращении к народу президент Земан заявил, что в Чехии работают с двумя версиями инцидента во Врбетице: согласно одной из них, взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, согласно другой, вину за это несут агенты иностранных спецслужб. 16 мая президент, сославшись в интервью радиостанции "Частота-1" на министра юстиции республики Бенешову, сказал, что взрывы могли быть устроены с целью скрыть недостачу хранившихся там оружия и боеприпасов. Следствие, по его словам, расследует три версии причин произошедшего, включая недостачу.