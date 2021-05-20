Вице-президент США обсудила с королем Иордании урегулирование ближневосточного конфликта

"Харрис проинформировала короля об интенсивных дипломатических усилиях США по оказанию поддержки поиска пути к прекращению огня в Газе, [Харрис и Абдалла II] пообещали продолжать работу по деэскалации напряженности. Вице-президент Харрис подтвердила приверженность США принципу сосуществования двух государств в качестве урегулирования палестино-израильского конфликта и важность сохранения статус-кво на Харам аш-Шарифе / Храмовой горе", - отмечается в распространенном Белым домом письменном заявлении по итогам телефонного разговора.

Харрис и Абдалла II также "согласились с неотложной необходимостью решения ухудшающейся гуманитарной ситуации в Сирии и пообещали тесно сотрудничать" для урегулирования кризиса в этой стране. "Вице-президент и король также обсудили экономические проблемы, с которыми сталкивается Иордания и которые усугубляются пандемией COVID-19. Вице-президент подчеркнула важность проведения эффективных и качественных экономических реформ", - указали в Белом доме.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве.

Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 человек получили ранения. В общей сложности жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега Иордана стали 260 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.