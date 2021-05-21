Макрон приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями

ПАРИЖ, 21 мая. /ТАСС/. Франция приветствует возобновление диалога между Россией и США в сфере контроля над вооружениями и считает, что Европа должна принять в нем активное участие. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я очень рад, что США и Россия смогли возобновить контакты по этой теме и продлить на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений [СНВ-3], - сказал Макрон. - Но соотношение сил постоянно меняется и нам нужно адаптироваться к этому. Европейцы должны полноценно принять участие в этом диалоге, потому что нас это касается в первую очередь".

Президент Франции добавил, что это станет одной из тем, которые будут обсуждаться на предстоящем саммите НАТО. Он состоится 14 июня в Брюсселе.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля 2021 года в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.