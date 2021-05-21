Al Jazeera: 15 палестинцев пострадали в стычках с израильской полицией на Храмовой горе

ТАСС, 21 мая. По меньшей мере 15 палестинцев пострадали в стычках с израильской полицией на Храмовой горе в Иерусалиме. Такие данные привел в пятницу телеканал Al Jazeera .

По его сведениям, полиция применила резиновые пули и светошумовые гранаты.

Ранее в пятницу арабские СМИ информировали о том, что в мечети Аль-Акса прошла заочная поминальная молитва (Салат аль-Гаиб) по погибшим палестинцам, после которой во дворах мечети и прилегающих к ней территориях произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. В 02:00 в пятницу режим прекращения огня вступил в силу.