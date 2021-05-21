Палестина поблагодарила международных посредников за перемирие между Израилем и ХАМАС

ТАСС, 21 мая. Руководство Палестины выразило благодарность международным посредникам за усилия по достижению перемирия между Израилем и контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении канцелярии палестинского президента.

В нем отмечается, что палестинская сторона "высоко ценит усилия, приложенные Египтом, Катаром и Иорданией, а также администрацией США, ЕС и ООН ради достижения этой цели".

Вместе с тем в заявлении подчеркивается, что "для администрации США и всего международного сообщества пришло время предпринять серьезные практические шаги для того, чтобы остановить преступления, которые продолжает совершать Израиль в отношении народа Палестины". "Президент Палестины Махмуд Аббас требует заняться поиском политических перспектив и возможностей положить конец израильской оккупации палестинских земель", - говорится в документе.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 243, 1 910 получили ранения. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега реки Иордан стали около 270 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек (девять израильтян и трое иностранных рабочих).

Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. В 02:00 в пятницу режим прекращения огня вступил в силу.