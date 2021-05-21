СМИ: число раненых в стычках с полицией Израиля в Иерусалиме арабов возросло до 35

КАИР, 21 мая. /ТАСС/. Число арабов, получивших в пятницу ранения в стычках с израильской полицией на Храмовой горе в Иерусалиме, увеличилось до 35. Об этом сообщила палестинская радиостанция Donia Al-Watan .

"Наши бригады сегодня приняли 35 раненых в результате стычек с полицией оккупантов в Иерусалиме", - приводит радиостанция слова представителя Палестинского общества Красного Полумесяца. Ранее сообщалось о 14 получивших травмы в столкновениях.

В пятницу в мечети Аль-Акса прошла заочная поминальная молитва (Салят аль-Гаиб) по погибшим палестинцам, после которой во дворах мечети и прилегающих к ней территориях начались стычки между арабами и израильской полицией.

Как сообщается, наиболее ожесточенные столкновения сейчас происходят у Львиных ворот, ведущих к Аль-Аксе. Израильские силовики применяют резиновые пули и светошумовые гранаты. Задержано не менее 20 человек.

С 10 мая действующие в секторе Газа группировки и израильская армия обменивались ударами. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 243, 1 910 получили ранения. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега реки Иордан стали около 270 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек (девять израильтян и трое иностранных рабочих).

Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. В 02:00 мск в пятницу режим прекращения огня вступил в силу.