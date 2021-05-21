КАИР, 21 мая. /ТАСС/. Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС намерено укреплять отношения с международным сообществом. Об этом заявил в пятницу глава политбюро движения Исмаил Хания, выступая по случаю достижения перемирия между Израилем и палестинскими радикальными группировками.

"Необходимо укреплять отношения с международным сообществом, поскольку сотни тысяч людей по всему миру выходили на улицы, требуя обеспечения прав палестинцев на свои земли", - приводит слова Хании палестинская радиостанция Donia Al-Watan. Кроме того, он пообещал, что движение будет "укреплять отношения с арабо-мусульманским миром", призвав арабские страны проявлять еще большие единство и сплоченность.

Между тем представитель ХАМАС подчеркнул, что в результате недавних боевых действий движению "удалось разрушить проект сосуществования" с Израилем, а также "все планы по нанесению поражения" хамасовцам.

Хания рассказал, что в ближайшем будущем ХАМАС будет активно заниматься восстановлением разрушенной инфраструктуры сектора Газа. В этой связи он призвал "всех благотворителей из арабских стран принять участие в восстановлении того, что было разрушено израильскими атаками".

С 10 мая действующие в секторе Газа группировки и израильская армия обменивались ударами. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 243, 1 910 получили ранения. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега реки Иордан стали около 270 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек (девять израильтян и трое иностранных рабочих).

Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. В пятницу в 02:00 мск режим прекращения огня вступил в силу.