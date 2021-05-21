СМИ: глава КСИР пообещал ХАМАС, что Иран продолжит поддерживать движение

КАИР, 21 мая. /ТАСС/. Власти Ирана продолжат активно оказывать поддержку контролирующему сектор Газа движению ХАМАС. Об этом заявил в пятницу командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами в ходе телефонного разговора с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией.

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"Исламская Республика [Иран] готова оказывать всестороннюю поддержку палестинскому народу и храброму движению ХАМАС. <...> Иран не откажется от своей роли в этом вопросе", - приводит слова Салами палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

Хания в свою очередь выразил "глубокую признательность Ирану за оказываемую палестинскому народу и ХАМАС помощь". Как отмечает радиостанция, беседа состоялась по инициативе иранской стороны.

Ранее Хания, выступая по случаю установления режима прекращения огня между Израилем и палестинскими радикальными группировками, поблагодарил иранские власти за финансовую поддержку и поставки оружия для ХАМАС.