Сопредседатель социал-демократов Германии выступил в поддержку "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс выступил против прекращения строительства трубопровода "Северный поток - 2" и назвал проект "важной инвестицией в период перехода" страны на возобновляемые источники энергии. С таким заявлением он выступил в субботу интервью газете Passauer Neue Zeitung .

"Самой большой глупостью стало бы построить руину длиной более 1 тыс. км. Это было бы сигналом, что при реализации будущих проектов нельзя полагаться на долгосрочное планирование", - сказал политик.

Сопредседатель СДПГ указал на то, что Германия приняла решение отказаться от атомной энергии и угля.

"Но тогда мы не можем отказаться еще и от газа на переходной стадии", - заметил он.