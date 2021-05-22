В Лондоне несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Несколько тысяч людей вышли на центральные улицы Лондона в знак поддержки народа Палестины. Как видно из трансляции шествия, которую ведут в субботу ведущие британские телеканалы, многие участники акции принесли с собой палестинские флаги и плакаты с надписями "Свободу Палестине" и "Остановите войну".

Протестующие собрались на набережной Виктории, после чего направились к Гайд-парку через улицу Уайтхолл, где расположены многие правительственные здания, и Трафальгарскую площадь. Демонстранты, некоторые из которых в ходе шествия зажгли дымовые шашки, требуют от властей Великобритании играть более активную роль при урегулировании палестино-израильского конфликта и ввести эмбарго на экспорт в Израиль летальных видов вооружения. На данный момент акция носит мирный характер, информация о задержанных пока не поступала.

Неделю назад в Лондоне также состоялась демонстрация в поддержку Палестины с участием нескольких тысяч людей. По итогам той акции были задержаны 13 человек. В результате стычек с протестующими девять полицейских получили ранения.

С 10 мая действующие в секторе Газа палестинские радикальные группировки и израильская армия обменивались ударами. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Перемирие вступило в силу 21 мая в 02:00 мск. Однако в пятницу на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли беспорядки. В них пострадали, по данным палестинских СМИ, не менее 35 человек.