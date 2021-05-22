Замглавы ЕК надеется на жесткий подход к России на саммите ЕС из-за дела о Врбетице

ПРАГА, 22 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова разочарована существующим подходом стран Евросоюза к России. Она надеется на более жесткое отношение к России на предстоящем 24-25 мая саммите ЕС в связи с инцидентом в деревне Врбетице (восток Чехии), где в 2014 году произошли взрывы военных складов, в причастности к которым чешские власти подозревают российские спецслужбы.

"Я этого ожидаю (жесткого отношения к РФ - прим. ТАСС), - заявила в субботу Юрова, представляющая Чехию в руководящих органах ЕС, в интервью Чешскому радио. - Я уже несколько раз заявляла, что разочарована существующим подходом стран Евросоюза. Нужно, чтобы они жестче отреагировали [не только] на инцидент во Врбетице, но и на все российские действия на европейской территории, которые требуют реакции [со стороны ЕС]".

Более жесткого отношения ЕС к РФ, чем было до сих пор, по словам Юровой, будут требовать, кроме Чехии, Латвия и Польша. Значительную солидарность с Прагой по этому вопросу, как подчеркнула замглавы ЕС, проявляют Афины, Братислава, Бухарест и София.

"Это будет интересная дискуссия [по вопросу отношений с РФ на саммите], которая, возможно, опять подтвердит, что восприятие рисков, исходящих [для стран ЕС] с российской стороны, пока еще [среди государств - членов сообщества] разнится", - допустила политик.

Западноевропейские страны реагируют на действия РФ, включая инцидент во Врбетице, более сдержано, чем государства восточного крыла сообщества. Дипломатические усилия правительства и МИД Чехии по достижению максимальной солидарности ЕС по делу Врбетице подрывают, по словам замглавы ЕК, заявления президента республики Милоша Земана и некоторых других чешских политиков о существовании нескольких версий расследования причин взрывов.

О новых санкциях к РФ

Юрова прогнозирует, что на саммите ЕС меньше внимания будет уделено вопросу о возможности координированной высылки из стран сообщества российских дипломатов. Речь, главным образом, может пойти о новых экономических санкциях против РФ. В перспективе, по словам замглавы ЕК, Евросоюз начнет вводить санкции по отношению к организаторам и участникам кампаний дезинформации, направленных против него.

Кроме того, Юрова ожидает, что на саммите от России потребуют прекратить приписываемые ей "гибридные и кибернетические акции" против Евросоюза, обеспечить "уважение к правам человека и, прежде всего, к Алексею Навальному, выполнение минских соглашений". Она также ожидает, "что прозвучит и то, что Евросоюз хочет избежать конфронтации со своим близким соседом".

НАТО и "Северный поток - 2"

Тема развития отношений Запада с Россией, как отметила она, будет поднята и на предстоящем 14 июня саммите НАТО. По словам главы ЕК, реализация проекта строительства газопровода "Северный поток-2" может быть продолжена, так как он не является проектом ЕС. Германия, несмотря на позицию стран восточного крыла сообщества, заинтересована в нем. Его судьба во многом зависит от итогов предстоящих выборов в ФРГ.

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы в 2014 году на территории складского комплекса боеприпасов во Врбетице лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.