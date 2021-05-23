В Лондоне участники акции в поддержку Палестины сожгли флаги Израиля у посольства страны

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Шествие в поддержку Палестины в Лондоне завершилось сожжением флагов Израиля рядом с посольством этой страны. Как сообщили в субботу вечером британские СМИ, всего на улицы Лондона в знак солидарности с палестинцами вышли десятки тысяч человек.

Как говорится в распространенном заявлении правоохранительных органов, демонстранты в ходе акции также повредили автомобиль, припаркованный недалеко от израильского посольства в районе Кенсингтон. Кроме того, некоторые из протестующих забросали сотрудников полиции файерами. Всего по итогам субботней акции были задержаны семь человек, которых подозревают "в нарушении общественного порядка, отягченного расовыми мотивами, гомофобных высказываниях, краже и нарушении общественного порядка с применением насилия".

Многие участники акции принесли с собой палестинские флаги и плакаты с надписями "Свободу Палестине" и "Остановите войну". Протестующие начали шествие от набережной Виктории, после чего направились к Гайд-парку через улицу Уайтхолл, где расположены многие правительственные здания, и Трафальгарскую площадь. Демонстранты требовали от властей Великобритании играть более активную роль при урегулировании палестино-израильского конфликта и ввести эмбарго на экспорт в Израиль летальных видов вооружения. Полиция Лондона заявила, что "в целом акция прошла без серьезных инцидентов".

Неделю назад в Лондоне также состоялась демонстрация в поддержку Палестины с участием нескольких тысяч людей. По итогам той акции были задержаны 13 человек. В результате стычек с протестующими девять полицейских получили ранения.