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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Глава МИД Франции призвал страны Европы к единому ответу на посадку борта Ryanair в Минске

Жан-Ив Ле Дриан назвал изменение курса рейса властями Белоруссии "недопустимым"
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан AP Photo/Hussein Malla
Описание
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
© AP Photo/Hussein Malla

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал европейские страны дать решительный ответ на посадку самолета компании Ryanair в Минске. Соответствующее заявление французский министр опубликовал в воскресенье у себя в Twitter.

Ле Дриан назвал изменение курса рейса компании Ryanair властями Белоруссии "недопустимым". "Необходим решительный и единый ответ европейских стран", - отметил он. Министр также призвал безотлагательно разрешить покинуть Белоруссию "всем пассажирам этого рейса, в том числе возможным белорусским оппозиционерам".

Теги
БелоруссияГрецияЛитваФранцияЛе Дриан, Жан-ИвСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
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