Глава МИД Франции призвал страны Европы к единому ответу на посадку борта Ryanair в Минске

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал европейские страны дать решительный ответ на посадку самолета компании Ryanair в Минске. Соответствующее заявление французский министр опубликовал в воскресенье у себя в Twitter.

Ле Дриан назвал изменение курса рейса компании Ryanair властями Белоруссии "недопустимым". "Необходим решительный и единый ответ европейских стран", - отметил он. Министр также призвал безотлагательно разрешить покинуть Белоруссию "всем пассажирам этого рейса, в том числе возможным белорусским оппозиционерам".