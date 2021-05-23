Страны Балтии потребовали освободить пассажиров и экипаж севшего в Минске рейса Ryanair

РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии выразили в воскресенье обеспокоенность по поводу инцидента с самолетом компании Ryanair, следовавшим по маршруту Афины - Вильнюс и совершившим экстренную посадку в Минске, и призвали власти Белоруссии освободить лайнер, находящихся на его борту пассажиров и экипаж.

"Это совершенно неприемлемо и противоречит международному праву. Самолет и все пассажиры должны быть немедленно освобождены, они должны продолжить свой путь к месту назначения. Международная реакция должна быть решительной и эффективной", - написал на своей странице в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"На данный момент у нас есть информация о двух гражданах Латвии, которые находятся на борту севшего в Минске самолета Ryanair. Продолжаем уточнять информацию, а также поддерживаем связь", - указал Ринкевичс. Глава внешнеполитического ведомства республики также подчеркнул, что в случае необходимости латвийским пассажирам, вынужденно оказавшимся в Минске, будет оказана поддержка.

В МИД Эстонии посадку рейса Ryanair Афины - Вильнюс назвали "шокирующим актом белорусского режима". "Требуем немедленного освобождения всех пассажиров, экипажа и международного расследования этого беспрецедентного события", - говорится в заявлении, опубликованном на странице эстонского МИД в Twitter.

Ранее с требованием "немедленно отпустить всех пассажиров и экипаж лайнера" выступил МИД Литвы. Как сообщили в пресс-службе дипведомства республики, в которую направлялся самолет Ryanair, это требование было заявлено временному поверенному в делах Белоруссии в Литве, который был вызван в литовский МИД.