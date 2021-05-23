МЧС Белоруссии направляло спасательную технику к месту посадки самолета Ryanair

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Белоруссии направило спасательную технику к месту экстренной посадки в минском аэропорту самолета авиакомпании Ryanair, однако она не понадобилась, так как сообщение о взрывном устройстве на борту лайнера оказалось ложным. Об этом сообщил в воскресенье агентству БелТА официальный представитель белорусского МЧС Виталий Новицкий.

"Сообщение от госпредприятия "Белаэронавигация" об аварийной посадке самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины - Вильнюс, в национальном аэропорту Минск в связи с возможным нахождением взрывного устройства поступило в МЧС в 13:08", - приводит БелТА слова представителя МЧС Новицкого.

"В соответствии с планами реагирования в 13:09 к месту была направлена аварийно-спасательная техника МЧС: подразделения Минского городского и Минского областного управления, Республиканского отряда специального назначения, - рассказал Виталий Новицкий. - Техника прибыла на место, однако помощь МЧС не потребовалась".

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Самолет успешно совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась. В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.