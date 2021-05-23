Премьер Эстонии призвала ЕС к единству по поводу инцидента с посадкой самолета в Минске

ТАЛЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в воскресенье призвала страны ЕС проявить единство по поводу инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Абсолютно необъяснимые и шокирующие сообщения из Белоруссии о задержании Романа Протасевича и принуждении к совершению посадки самолета Ryanair, - написала она в Twitter. - Все пассажиры должны быть немедленно освобождены, должно последовать тщательное международное расследование. ЕС должен выступить единым фронтом".

В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.