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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Премьер Эстонии призвала ЕС к единству по поводу инцидента с посадкой самолета в Минске

Кая Каллас заявила, что все пассажиры должны быть немедленно освобождены, должно последовать тщательное международное расследование

ТАЛЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в воскресенье призвала страны ЕС проявить единство по поводу инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс.

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"Абсолютно необъяснимые и шокирующие сообщения из Белоруссии о задержании Романа Протасевича и принуждении к совершению посадки самолета Ryanair, - написала она в Twitter. - Все пассажиры должны быть немедленно освобождены, должно последовать тщательное международное расследование. ЕС должен выступить единым фронтом".

В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Теги
БелоруссияЭстонияКаллас, КаяСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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