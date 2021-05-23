Акция в поддержку Палестины началась в Оттаве

ОТТАВА, 23 мая. /ТАСС/. Акция в поддержку Палестины началась в центре Оттавы, пока она проходит мирно, сообщает корреспондент ТАСС с места события. Протестующие собираются на одной из лужаек перед зданием национального парламента. Пока к протесту присоединились несколько десятков человек, но участники еще подходят. Многие держат в руках флаги Палестины, некоторые несут плакаты с призывами к Израилю прекратить удары по сектору Газа и остановить политику заселения палестинских территорий. В центре Оттавы также можно встретить автомобили с палестинскими флагами.

Правопорядок обеспечивают усиленные наряды полиции. "Пока все спокойно и в рамках закона", - сказал ТАСС один из полицейских.

С 10 мая действующие в секторе Газа палестинские радикальные группировки и израильская армия обменивались ударами. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Перемирие вступило в силу 21 мая в 02:00 мск. Однако в пятницу на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли беспорядки. В них пострадали, по данным палестинских СМИ, не менее 35 человек.